Оши о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: “Я в порядке, детка”, и поставил костыли, чтобы обойти стол. Через 2 недели он двигался по льду в коньках»

«Я увидел его на следующее утро. Сижу, разгадываю кроссворд, и он входит. Я такой: “Ты что делаешь?” А он: “Я в порядке, детка. В порядке”. У него были костыли, но он их поставил, а потом обошел стол, чтобы сесть.