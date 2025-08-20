Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Оши об Овечкине: «Его болевой порог невероятен. Получив шайбой в лицо на скамейке, он облизывает щеку и дальше следит за игрой. Большинство упали бы на пол»

За 20 сезонов в НХЛ капитан «Вашингтона» пропустил из-за травм 51 матч.

Источник: Спортс"

"Он другой. Клянусь, у него другие кости. Не знаю, как это объяснить. Все говорят о том, какое у него здоровье, но все не совсем так. Он много травмировался, но при этом никогда не пропускал игру.

У него просто невероятный болевой порог. Видишь, как Овечкин получает шайбой в лицо на скамейке запасных, а потом просто облизывает щеку и дальше следит за игрой.

Получив шайбой в лицо, большинство падает на пол. А он: «О, меня что-то зацепило». И ты такой: «Да, тебя, ##### (елки-палки), по лицу ударили», — сказал бывший игрок «Кэпиталс» Ти Джей Оши.

Оши о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: “Я в порядке, детка”. И поставил костыли, чтобы обойти стол. Через 2 недели он двигался по льду в коньках».