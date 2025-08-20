Оши об Овечкине: «Его болевой порог невероятен. Получив шайбой в лицо на скамейке, он облизывает щеку и дальше следит за игрой. Большинство упали бы на пол»

"Он другой. Клянусь, у него другие кости. Не знаю, как это объяснить. Все говорят о том, какое у него здоровье, но все не совсем так. Он много травмировался, но при этом никогда не пропускал игру.
У него просто невероятный болевой порог. Видишь, как Овечкин получает шайбой в лицо на скамейке запасных, а потом просто облизывает щеку и дальше следит за игрой.
Получив шайбой в лицо, большинство падает на пол. А он: «О, меня что-то зацепило». И ты такой: «Да, тебя, ##### (елки-палки), по лицу ударили», — сказал бывший игрок «Кэпиталс» Ти Джей Оши.
Оши о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: “Я в порядке, детка”. И поставил костыли, чтобы обойти стол. Через 2 недели он двигался по льду в коньках».