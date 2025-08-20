Ричмонд
Федоров об Овечкине: «Восьмерку» Александра выведут из обращения, к гадалке не ходи. Он, Малкин, Кучеров и Василевский перевернули всю лигу, изменили сознание болельщиков"

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

Источник: Спортс"

«К гадалке не ходи, что “восьмерку” Александра Овечкина в будущем тоже выведут из обращения.

Если говорить про действующих игроков, то Саша Овечкин, Женя Малкин, Никита Кучеров и его одноклубник по «Тампе» Андрей Василевский перевернули всю лигу, изменили сознание хоккейных болельщиков.

Они играют на столь высоком уровне стабильно, а это нелегко! «- сказал бывший нападающий “Детройта” Сергей Федоров.

