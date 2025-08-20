Федоров об Овечкине: «Восьмерку» Александра выведут из обращения, к гадалке не ходи. Он, Малкин, Кучеров и Василевский перевернули всю лигу, изменили сознание болельщиков"

«К гадалке не ходи, что “восьмерку” Александра Овечкина в будущем тоже выведут из обращения.
Если говорить про действующих игроков, то Саша Овечкин, Женя Малкин, Никита Кучеров и его одноклубник по «Тампе» Андрей Василевский перевернули всю лигу, изменили сознание хоккейных болельщиков.
Они играют на столь высоком уровне стабильно, а это нелегко! «- сказал бывший нападающий “Детройта” Сергей Федоров.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше