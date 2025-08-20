Ричмонд
Пономарев о том, с кем из знаменитостей хотел бы пообщаться: «Баста. В России это артист номер один. Он прекрасный семьянин, человек с правильными взглядами»

— Есть ли знаменитость, с которой ты бы хотел пообщаться?

Источник: Спортс"

— Баста. Мне бы хотелось поблагодарить Василия Михайловича за его творчество. Также он прекрасный семьянин и человек с правильными взглядами на жизнь.

Я считаю, что на данный момент Баста — это артист номер один в России. Я не могу назвать ни одного современного исполнителя, который смог бы его затмить.

Могу уверенно сказать, что на меня очень сильно повлияло творчество Василия Михайловича, — сказал форвард «Авангарда» Василий Пономарев.

Пономарев о криминале в США: «С пацанами ходили в один бар, я сказал: “Может, сходим в другое место?” Ребята ответили, что там стрельба постоянно. Вопрос отпал».