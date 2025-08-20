Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Оши о рекордном голе Овечкина: «Гретцки был на арене, мы решили заглянуть в ложу, поздороваться. Слышим — трибуны взорвались, мы такие: “Не может быть! Кто забил?” До сих пор не вер

В апреле капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

«Ну, понятно, что Уэйн [Гретцки] был на арене, и несколько из нас решили заглянуть в ложу владельца “Кэпиталс” Теда Леонсиса, просто поздороваться. Мы подумали: “Ладно, давайте быстро сбегаем, как раз большинство закончилось”.

И вдруг слышим — трибуны взорвались. Мы такие: «Да ну, не может быть! Кто забил?» А нам отвечают: «Телетрансляция с задержкой, я сам не знаю!» Мы сломя голову побежали обратно и все-таки увидели повтор.

До сих пор не верится, что мы пропустили этот момент. Но главное — мы были в на арене, мы были там«, — сказал форвард “Кэпиталс” Ти Джей Оши на подкасте “NHL Unscripted with Virk and Demers”.