Оши о рекордном голе Овечкина: «Гретцки был на арене, мы решили заглянуть в ложу, поздороваться. Слышим — трибуны взорвались, мы такие: “Не может быть! Кто забил?” До сих пор не вер

«Ну, понятно, что Уэйн [Гретцки] был на арене, и несколько из нас решили заглянуть в ложу владельца “Кэпиталс” Теда Леонсиса, просто поздороваться. Мы подумали: “Ладно, давайте быстро сбегаем, как раз большинство закончилось”.
И вдруг слышим — трибуны взорвались. Мы такие: «Да ну, не может быть! Кто забил?» А нам отвечают: «Телетрансляция с задержкой, я сам не знаю!» Мы сломя голову побежали обратно и все-таки увидели повтор.
До сих пор не верится, что мы пропустили этот момент. Но главное — мы были в на арене, мы были там«, — сказал форвард “Кэпиталс” Ти Джей Оши на подкасте “NHL Unscripted with Virk and Demers”.