Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Титов о российском хоккее: «Талантов в нашем поколении больше, чем сейчас. Мы были уличные ребята с другим менталитетом. Сейчас они потренировались и сидят в компьютерах»

— Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов говорил, что молодые игроки сейчас более профессиональные, чем предшественники. Вы могли бы согласиться с таким тезисом, что 16−18-летние парни более профессионально подходят к хоккею, чем ваши ровесники?

Источник: Спортс"

— Скажу так — талантов у нас было больше, чем сейчас.

— Потому что больше людей занималось хоккеем?

— Я бы не сказал. Сейчас тоже занимаются очень много хоккеем, хоккею уделяется очень много внимания. Особенно сейчас я приехал из НХЛ и посмотрел, какое внимание уделяется молодежному хоккею и детской спортивной школе.

Я не считаю, что сейчас мало занимается народа. Просто было все по-другому. Мы раньше тренировались, шли потом гулять на улице — мы были уличные ребята. Мы еще продолжали играть в хоккей во дворах.

Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас потренировались, и ребята сидят в компьютерах. Другое поколение — они играют в компьютеры, в приставки. А кто-то все равно занимается дальше. Тот же Ваня Демидов берет дополнительные тренировки.

Нельзя сравнивать то и это поколения. Мы росли вообще в другой стране, у нас был другой менталитет, — сказал 59-летний тренер «СКА-1946» Герман Титов.