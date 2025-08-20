Титов о российском хоккее: «Талантов в нашем поколении больше, чем сейчас. Мы были уличные ребята с другим менталитетом. Сейчас они потренировались и сидят в компьютерах»

— Скажу так — талантов у нас было больше, чем сейчас.
— Потому что больше людей занималось хоккеем?
— Я бы не сказал. Сейчас тоже занимаются очень много хоккеем, хоккею уделяется очень много внимания. Особенно сейчас я приехал из НХЛ и посмотрел, какое внимание уделяется молодежному хоккею и детской спортивной школе.
Я не считаю, что сейчас мало занимается народа. Просто было все по-другому. Мы раньше тренировались, шли потом гулять на улице — мы были уличные ребята. Мы еще продолжали играть в хоккей во дворах.
Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас потренировались, и ребята сидят в компьютерах. Другое поколение — они играют в компьютеры, в приставки. А кто-то все равно занимается дальше. Тот же Ваня Демидов берет дополнительные тренировки.
Нельзя сравнивать то и это поколения. Мы росли вообще в другой стране, у нас был другой менталитет, — сказал 59-летний тренер «СКА-1946» Герман Титов.