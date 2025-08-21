Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Гернат о Хартли: «Приведет “Локомотив” к успеху, надеюсь, сможем выиграть Кубок Гагарина еще раз. Состав почти весь сохранился»

— Хватило ли лета, чтобы осознать, что вы стали чемпионом КХЛ?

Источник: Спортс"

— Да, конечно. Здорово вернуться и увидеть, что команда осталась почти такой же. Я часто думал, куда мы будем двигаться в этом сезоне. Знал, что в Ярославле снова будет очень сильная команда, как и в предыдущие два года, что я играл там. Надеюсь, мы сможем провести такой же сильный сезон и еще раз выиграть Кубок Гагарина.

— Как вам перспектива поработать с Бобом Хартли?

— Все немного поменялось по сравнению с тем, как было во время моего отъезда. Однако я в предвкушении, потому что у нас сохранился почти весь состав. Нам нужно следовать указаниям тренерского штаба. Надеюсь, Хартли приведет нас к успеху.

— Он видит вас в той же роли, что и Никитин?

— Посмотрим. Пока мы проводим лишь первые предсезонные матчи. Постараюсь отдавать все лучшее команде, как и в предыдущие годы, — сказал защитник ярославского клуба.