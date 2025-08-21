Макдэвид — лучший центр НХЛ по версии сайта лиги. Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Кросби — 5-й, Мэттьюс — 7-й, Ахо — 13-й, Селебрини — 19-й

Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;
2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;
4. Александр Барков, «Флорида»;
5. Сидни Кросби, «Питтсбург»;
6. Джек Айкел, «Вегас»;
7. Остон Мэттьюс, «Торонто»;
8. Брэйден Пойнт, «Тампа»;
9. Марк Шайфли, «Виннипег»;
10. Ник Сузуки, «Монреаль»;
11. Джек Хьюз, «Нью-Джерси»;
12. Роберт Томас, «Сент-Луис»;
13. Себастьян Ахо, «Каролина»;
14. Нико Хишир, «Нью-Джерси»;
15. Дилан Ларкин, «Детройт»;
16. Тим Штюцле, «Оттава»;
17. Роопе Хинтц, «Даллас»;
18. Тейдж Томпсон, «Баффало»;
19. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;
20. Сэм Беннетт, «Флорида».
Макар — лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз — 2-й, Веренски — 3-й, Хедман — 5-й, Бушар — 10-й, Форслинг — 12-й, Сергачев — 18-й.