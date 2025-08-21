Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Макдэвид — лучший центр НХЛ по версии сайта лиги. Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Кросби — 5-й, Мэттьюс — 7-й, Ахо — 13-й, Селебрини — 19-й

Второе место занял Нэтан Маккиннон из «Колорадо», тройку замкнул Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

Источник: Спортс"

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

4. Александр Барков, «Флорида»;

5. Сидни Кросби, «Питтсбург»;

6. Джек Айкел, «Вегас»;

7. Остон Мэттьюс, «Торонто»;

8. Брэйден Пойнт, «Тампа»;

9. Марк Шайфли, «Виннипег»;

10. Ник Сузуки, «Монреаль»;

11. Джек Хьюз, «Нью-Джерси»;

12. Роберт Томас, «Сент-Луис»;

13. Себастьян Ахо, «Каролина»;

14. Нико Хишир, «Нью-Джерси»;

15. Дилан Ларкин, «Детройт»;

16. Тим Штюцле, «Оттава»;

17. Роопе Хинтц, «Даллас»;

18. Тейдж Томпсон, «Баффало»;

19. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;

20. Сэм Беннетт, «Флорида».

Макар — лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз — 2-й, Веренски — 3-й, Хедман — 5-й, Бушар — 10-й, Форслинг — 12-й, Сергачев — 18-й.