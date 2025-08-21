Ричмонд
Генцел о Малкине: «Не думаю, что его достаточно ценят. Он и Кросби — лучшие одноклубники в истории»

Генцел выступал за «Питтсбург» с 2016 по 2024 год.

Источник: Спортс"

"Он невероятно талантлив, с отличными габаритами — его достижения поистине впечатляют. Не думаю, что Малкина достаточно ценят за то, насколько хорош он был всю карьеру.

Он и Кросби, пожалуй, лучшие партнеры, когда-либо игравшие в одной команде. Они оба центры, и это нечто особенное«, — сказал форвард “Тампы” Джейк Генцел на Cam & Strick Podcast.

Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери — в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века.