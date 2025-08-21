Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Плющев о «Металлурге»: «В атаке много “чижиков” — маленьких и быстрых хоккеистов. Ткачев, Толчинский, Барак — серьезное подкрепление, но не бесспорное»

— Победителем первого предсезонного турнира КХЛ в Минске стал «Металлург». Удивлены?

Источник: Спортс"

— Нет, не удивлен. Знаю, как в Магнитогорске любят хоккей, как бережно к нему относится руководство металлургического комбината и региона, всегда жду от команды этого города побед.

Тем более что этим летом «Металлург» провела сильную, хотя и не бесспорную селекцию. По меркам КХЛ, Ткачев, Толчинский, Барак — это очень серьезное подкрепление.

— Почему не бесспорную?

— В «Металлурге» много, как я их называю, «чижиков» — маленьких, быстрых, живых хоккеистов, особенно в линии атаки. Насколько понимаю, такое направление идет от тренера, у него и в «Северстали» была маленькая и быстренькая команда.

Если вы спросите мое тренерское мнение, то я все-таки сторонник более габаритных игроков. Понятно, что в первую очередь важна техническая и функциональная готовность хоккеиста, но габариты еще никогда никому не мешали. Когда работал в сборной России, видел, что против североамериканских сборных некоторые «чижики» все-таки теряются.

С другой стороны, в последние годы мировой хоккей сделал крен в сторону быстрых игроков, челноков. «Металлург» следует этой моде. Посмотрим, какой результат он покажет, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о 0:2 «Локомотива» от «Северстали»: «У Хартли будут проблемы в сезоне, думаю, единоличным лидером не будет. Чемпионский состав должен показывать другой уровень».