Плющев о «Металлурге»: «В атаке много “чижиков” — маленьких и быстрых хоккеистов. Ткачев, Толчинский, Барак — серьезное подкрепление, но не бесспорное»

Если вы спросите мое тренерское мнение, то я все-таки сторонник более габаритных игроков. Понятно, что в первую очередь важна техническая и функциональная готовность хоккеиста, но габариты еще никогда никому не мешали. Когда работал в сборной России, видел, что против североамериканских сборных некоторые «чижики» все-таки теряются.