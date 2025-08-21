Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Сергей Федоров: «Когда узнал, что мой номер поднимут под своды арены “Детройта”, нахлынули эмоции. Еще не успел понять, что происходит»

Ранее стало известно, что торжественная церемония пройдет в январе.

Источник: Спортс"

— Как вы узнали, что ваш свитер поднимут под своды арены в Детройте?

— Мне за день сказали, что в 16:00 поступит звонок из Америки. Я уловил официальную нотку, но не стал расспрашивать. У меня сложились нормальные добрые отношения с руководством «Детройта».

На следующий день я получаю СМС, что мне позвонит президент «Ред Уингс» Крис Илич. Сердце у меня застучало. И ровно в 16:00 по Москве, в девять утра по Детройту, мне позвонили. Поговорили — как дела, как семья, все ли хорошо.

Прошло минут пять разговора, а я не понимал, к чему клонит Илич. А когда узнал, что мой номер будет поднят под своды Little Caesars Arena, то нахлынули эмоции.

— Вы уже готовитесь к поездке? Забронировали авиабилеты до Детройта?

— Если честно, то ничего такого не делал. Я просто на работе в ЦСКА. Сначала нужно провести определенные согласования с руководителями и клуба, и компании.

Скажу вам правду: за сутки я еще не успел понять, что происходит. Надо все это осознать, — сказал бывший игрок «Детройта» Сергей Федоров.

Федоров о «Детройте»: «Буду рад поделиться опытом с молодежью, внести вклад в воспитание нового чемпионского поколения “Ред Уингс”. Если руководство захочет».