Сергей Федоров: «Когда узнал, что мой номер поднимут под своды арены “Детройта”, нахлынули эмоции. Еще не успел понять, что происходит»

На следующий день я получаю СМС, что мне позвонит президент «Ред Уингс» Крис Илич. Сердце у меня застучало. И ровно в 16:00 по Москве, в девять утра по Детройту, мне позвонили. Поговорили — как дела, как семья, все ли хорошо.