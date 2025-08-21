Сергей Федоров: «Когда узнал, что мой номер поднимут под своды арены “Детройта”, нахлынули эмоции. Еще не успел понять, что происходит»

— Как вы узнали, что ваш свитер поднимут под своды арены в Детройте?
— Мне за день сказали, что в 16:00 поступит звонок из Америки. Я уловил официальную нотку, но не стал расспрашивать. У меня сложились нормальные добрые отношения с руководством «Детройта».
На следующий день я получаю СМС, что мне позвонит президент «Ред Уингс» Крис Илич. Сердце у меня застучало. И ровно в 16:00 по Москве, в девять утра по Детройту, мне позвонили. Поговорили — как дела, как семья, все ли хорошо.
Прошло минут пять разговора, а я не понимал, к чему клонит Илич. А когда узнал, что мой номер будет поднят под своды Little Caesars Arena, то нахлынули эмоции.
— Вы уже готовитесь к поездке? Забронировали авиабилеты до Детройта?
— Если честно, то ничего такого не делал. Я просто на работе в ЦСКА. Сначала нужно провести определенные согласования с руководителями и клуба, и компании.
Скажу вам правду: за сутки я еще не успел понять, что происходит. Надо все это осознать, — сказал бывший игрок «Детройта» Сергей Федоров.
Федоров о «Детройте»: «Буду рад поделиться опытом с молодежью, внести вклад в воспитание нового чемпионского поколения “Ред Уингс”. Если руководство захочет».