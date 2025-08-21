Ричмонд
Забуга о селекции «Торпедо»: «Самая острая позиция для усиления — центры. Мы активно их смотрим, рынок Северной Америки в приоритете»

— Планируются приобретения, есть ли нехватка игроков?

Источник: Спортс"

— Их не хватает всегда. Хватает, только когда ты выиграл последний матч финала Кубка Гагарина. В тот момент все остаются довольны. До этого момента идет кропотливая работа.

Поиск вариантов качественного усиления продолжается. Если оно необходимо, то оно будет.

— Это касается центральных нападающих?

— Да, больше всего нас интересует эта позиция, потому что крайних форвардов достаточно. Создана хорошая глубина вместе с ребятами, которые находятся на двустороннем контракте.

Самая острая позиция для возможного усиления — центры. Их мы активно смотрим.

— Это и внутренний рынок, и внешний?

— Внутренний рынок на данный момент отсутствует, потому что люди, которые могут качественно нас усилить, уже имеют прописку в других клубах либо недоступны для возможных обменов.

Североамериканский рынок находится в приоритете, — сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.