Федоров об НХЛ: «Я уехал в июле 1990-го — в те дни это звучало как “убежал”. Потом в “Детройт” призвали Фетисова и Ларионова — “Русская пятерка” была культовой&r

Я уехал в Америку в 20 лет — был июль 1990 года. В те дни это звучало иначе, больше как «убежал» и так далее. Но я провел прекрасные несколько сезонов в НХЛ, получил звание MVP в 1994 году, забил 56 голов и набрал 120 очков.