Генменеджер Канады о Кросби: «Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки образцовые, а подготовка не имеет равных — это передается и остальным»

"Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки просто образцовые, а подготовка не имеет себе равных. Думаю, это передается и остальным.
Даже не находясь в раздевалке, он сплачивает команду. Кросби неустанно стремится к совершенству. Это заставляет остальных делать все возможное, чтобы не отставать.
Он долгое время был опорой нашей команды. Мы с радостью сделаем все возможное, чтобы он завоевал золото на Олимпийских играх", — сказал генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг.
Макдэвид — лучший центр НХЛ по версии сайта лиги. Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Кросби — 5-й, Мэттьюс — 7-й, Ахо — 13-й, Селебрини — 19-й.