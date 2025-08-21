Коршков о попадании в запас «Ак Барса» в прошлом плей-офф: «Тренерский штаб никак это не объяснил. Мы не поднимали тему ни во время, ни после сезона»

В межсезонье Коршков перешел в «Трактор».
— В какой момент поняли, что что-то идет не так?
— Такие мысли возникали, конечно. Что-то пытались предпринять, однако не получилось так, как хотел тренерский штаб в Казани.
— По прошествии времени можете ответить для себя на вопрос, почему все-таки не получилось в Казани?
— Знаете, тут много факторов сыграло, всякие мелочи. Череда неудач в совокупности повлияла. Где-то взаимопонимания с партнерами не было. Хоккей состоит из мелочей. Выделить определенный момент не получается. Просто был неудачный сезон.
— Вы поняли, по какой причине оказались в запасе по ходу серии плей-офф с «Автомобилистом»?
— У меня есть мнение, но тренерский штаб мне это никак не объяснил. Эту тему мы не поднимали ни во время, ни после сезона.
— Ходили слухи, что во время плей-офф был серьезный разнос от Гатиятулина. Так это или нет?
— Да, он был в раздевалке, — сказал нападающий «Трактора» Егор Коршков.
