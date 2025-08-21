Ричмонд
Пономарев о чтении: «Примеряю на себя роли персонажей, ставлю себя на их место. Литература позволяет посмотреть под другим углом на то, как люди поступают»

— Все знают, что ты очень много читаешь. Как думаешь, такое хобби способно помогать тебе на льду? Может, твое игровое мышление развивается?

Источник: Спортс"

— Принятие игровых решений — это больше про профессиональную насмотренность. Чтение способно влиять лишь на мои взгляды на жизнь.

Я всегда примеряю на себя роли персонажей, ставлю себя на их место. Литература позволяет под другим углом посмотреть на то, как люди поступают и о чем говорят.

Необязательно соглашаться со всем, что написано в книгах — важно размышлять и запускать мыслительный процесс.

— Назови свои сильные качества, которые помогают тебе в хоккее.

— Я всегда продолжаю работать, несмотря ни на что. Как бы тяжело ни было, я преодолеваю эмоциональный кризис и заставляю себя идти дальше.

На мой взгляд, это достаточно сильное человеческое качество. Я — вечно заряженная батарейка, — сказал нападающий «Авангарда» Василий Пономарев.

Пономарев о том, с кем из знаменитостей хотел бы пообщаться: «Баста. В России это артист номер один. Он прекрасный семьянин, человек с правильными взглядами».