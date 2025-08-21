Пономарев о чтении: «Примеряю на себя роли персонажей, ставлю себя на их место. Литература позволяет посмотреть под другим углом на то, как люди поступают»

— Принятие игровых решений — это больше про профессиональную насмотренность. Чтение способно влиять лишь на мои взгляды на жизнь.
Я всегда примеряю на себя роли персонажей, ставлю себя на их место. Литература позволяет под другим углом посмотреть на то, как люди поступают и о чем говорят.
Необязательно соглашаться со всем, что написано в книгах — важно размышлять и запускать мыслительный процесс.
— Назови свои сильные качества, которые помогают тебе в хоккее.
— Я всегда продолжаю работать, несмотря ни на что. Как бы тяжело ни было, я преодолеваю эмоциональный кризис и заставляю себя идти дальше.
На мой взгляд, это достаточно сильное человеческое качество. Я — вечно заряженная батарейка, — сказал нападающий «Авангарда» Василий Пономарев.
Пономарев о том, с кем из знаменитостей хотел бы пообщаться: «Баста. В России это артист номер один. Он прекрасный семьянин, человек с правильными взглядами».