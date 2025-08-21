Гернат о продлении контракта с «Локомотивом»: «Ждал предложений из Северной Америки, но ничего не понравилось. Рад, что вернулся»

— Вы заставили болельщиков «Локомотива» понервничать. Почему так долго подписывали новый контракт?
— Я ждал предложений из Северной Америки. Но, в конце концов, после продолжительного лета решил подписать контракт здесь.
— То есть ни одно предложение из-за океана вас не устроило?
— Верно. Я общался со многими командами, однако мне ничего не понравилось. Рад, что вернулся в Ярославль.
— Срок контракта — ваше условие?
— Это было обоюдное решение.
— Насколько реальными были переговоры с ЦСКА и «Авангардом»?
— Слухи всегда возникают. Да, у меня были разговоры, но ничего конкретного. Я взял время на раздумья, чтобы пообщаться с семьей и принять лучшее решение.
— Получается, «Локомотив» был единственным реальным вариантом в КХЛ?
— Нет, многие команды были заинтересованы. Но, как я и сказал, мы тщательно все взвесили и выбрали «Локомотив», потому что хорошо знаем это место, а команда осталась практически такой же.
Это был самый логичный вариант, — сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.
