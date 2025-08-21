Ричмонд
Паталаха о психологии в хоккее: «Понял, что никогда не стоит опускать руки и сильно загоняться из-за неудач. Нужно работать дальше, тогда успех придет»

— Не было ли у тебя в жизни момента, когда хотелось бросить хоккей?

Источник: Спортс"

— Таких моментов не было. Конечно, происходили неприятные моменты, но это нормально. Меня поддерживали родители, и это помогало мне преодолевать подобные ситуации.

— Хоккей — не только про физическое, но и про ментальное развитие. Чему он тебя научил?

— Прежде всего, я понял, что никогда не стоит опускать руки. Ни в коем случае нельзя сильно загоняться из-за неудач.

Да, иногда что-то может не получаться. Но в таких случаях нужно просто работать дальше, и тогда успех придет, — сказал защитник «Динамо» Марио Паталаха.

Защитник «Динамо» Паталаха о Нижнекамске: «Хороший город, его недооценивают, мне кажется. В основном я был на базе, там комфортные условия, вкусное питание».