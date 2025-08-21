Ричмонд
Фетисов о рекорде Овечкина: «Видели, как он гонял Гретцки, 5 игр Уэйн ездил за командой. Не думаю, что он очень хотел пожать руку Саше, но ему пришлось это сделать»

Двукратный олимпийский чемпион встретился с юными белорусскими хоккеистами на минской «Чижовка-Арене».

Источник: Спортс"

Один из юных хоккеистов спросил, удастся ли кому-либо побить рекорды Фетисова.

"Будем надеяться, что этот парень уже родился. Может быть, здесь сидит тот, который сумеет выиграть, завоевать и встать рядом. Буду рад.

Вы видели, как Саша Овечкин гонял Уэйна Гретцки. Пять игр он ездил за командой, чтобы поздравить Сашу с этим достижением. Это символично, спортивный принцип.

Думал всю жизнь, что рекорд будет вечным, оказывается, к нему подобрались, не думаю, что он очень хотел пожать руку Овечкину, но ему пришлось это сделать", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

