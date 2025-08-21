Ричмонд
Карбери об Овечкине: «Не вижу, чтобы уровень его мотивации или решимость забивать и выигрывать изменились из-за рекорда. Алекса никогда не стоит сбрасывать со счетов»

39-летний россиянин завершил свой 20-й сезон в НХЛ после поражения «Кэпиталс» от «Каролины» (1−4) во 2-м раунде Кубка Стэнли. По ходу сезона форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярках. На его счету 897 голов в 1491 игре.

Срок соглашения Александра Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/26. 17 сентября ему исполнится 40 лет.

«Я думаю, он был очень разочарован после серии с “Каролиной”. Это была тяжелая серия, особенно для наших лучших техничных игроков, наших лучших нападающих, нашей игры в большинстве. Поэтому они восприняли это близко к сердцу. Но Овечкина нетрудно мотивировать.

Вы знаете, что он будет улыбаться, будет готов, и когда шайбу вбросят, он будет хотеть выиграть матч, забросить шайбу в ворота.

Только из-за того, что он побил рекорд, я не вижу, чтобы уровень его мотивации или решимость пытаться забивать и выигрывать матчи как-либо изменились«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Карбери рассмеялся, когда его спросили, чего он ждет от Овечкина в 40 лет.

«Это то, что я продолжаю постигать. Никогда не стоит сбрасывать со счетов, делать ставки против Алекса Овечкина или ограничивать его определенными ожиданиями», — ответил тренер.

