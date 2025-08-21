Коваленко о переходе в ЦСКА: «Вернулся на родину с великолепными ощущениями. Когда узнал, что тренером будет Никитин и он подписал контракт на 5 лет, это дало уверенность в будущем»

Мы с Зерновым и Бучельниковым катаемся уже второй цикл, хорошо друг друга понимаем. Но это не значит, что я не буду чувствовать связь с другими игроками. Все равно в сезоне будут изменения, мы не будем играть весь сезон одним звеном.