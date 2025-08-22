Романов о Кучерове: «Хоккеист, против которого тяжелее всего играть. Ты должен угадывать его следующее действие. У него самое высокое хоккейное IQ»

В нашей команде это Мэтью Барзэл. Он просто очков не так много набирает, потому что он обороняющийся. У нас команда такая системная, обороняющаяся, мы мало голов забиваем. Барзэл, как мне кажется, самый техничный игрок. Его катание, ведение шайбы на каком-то запредельном уровне. Да и в каждой команде есть такой игрок, — сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.