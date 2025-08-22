Ричмонд
Романов о Кучерове: «Хоккеист, против которого тяжелее всего играть. Ты должен угадывать его следующее действие. У него самое высокое хоккейное IQ»

— Овечкина отличает мощь и сила броска, Никиту Кучерова — его интеллект, Коннора Макдэвида — скорость и техника. С кем из них наиболее сложно играть? Есть ли помимо них хоккеисты, которых так же сложно сдерживать?

— С Кучеровым — это хоккеист, против которого тяжелее всего играть. Ты должен угадывать его следующее действие. Мне кажется, у него самое высокое хоккейное IQ.

Если говорить про тех, что не россияне, то это Макар, Макдэвид, Нэтан Маккиннон. Да все топовые игроки действуют на запредельном уровне, просто вот эти играют еще лучше.

В нашей команде это Мэтью Барзэл. Он просто очков не так много набирает, потому что он обороняющийся. У нас команда такая системная, обороняющаяся, мы мало голов забиваем. Барзэл, как мне кажется, самый техничный игрок. Его катание, ведение шайбы на каком-то запредельном уровне. Да и в каждой команде есть такой игрок, — сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.