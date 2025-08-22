Сузуки о приходе Добсона и Болдука в «Монреаль»: «Мы долго были продавцами, а теперь к нам присоединились хорошие игроки. Все воодушевлены»

"Это замечательно. Мы долго были продавцами, а теперь к нам присоединились хорошие игроки НХЛ. Все воодушевлены.
Я уже говорил с Доббером и Болдуком, они рады, что будут в команде. Сейчас настает интересное время — для клуба, игроков, болельщиков. Это заметно. Так что я с нетерпением жду начала сезона.
В прошлом сезоне мы ожидали от себя большего, чем медиа или болельщики. Думаю, и в этот раз будет так же. Надеюсь, что мы будем на том же месте или даже выше. Мы готовы«, — сказал капитан “Канадиенс”.