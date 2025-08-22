Бурмистров об НХЛ: «У каждого генменеджера есть свои “сыночки” — он их драфтует и верит в них. После переезда “Атланты” в Виннипег пришел Чевелдэйофф, я не ощущал довери

После переезда на должности генерального менеджера Рика Дадли сменил Кевин Чевелдэйофф. У него появились свои «сыночки» — драфт-пики, в которых он верил. А мы, ребята, которых набирал прежний менеджер, отошли чуть в сторонку. В итоге, если вы посмотрите, все три игрока, которых прежнее руководство драфтовало в первых раундах — Зак Богосян, Эванден Кейн и я — из команды ушли.