Шабанов о том, что не любит медийность: «Быть звездой Голливуда — не моя цель. Мне есть на кого тратить свое время. Хорошо отношусь к журналистам, но и мое мнение нужно уважать!»

— На самом деле не знаю, как ответить на этот вопрос. Если говорить откровенно — я люблю играть в хоккей, но не люблю много разговаривать о нем на камеру и диктофон! Я хорошо отношусь к представителям СМИ, я уважаю их работу, но я считаю, что и мое мнение нужно уважать и учитывать!
Мне много разного говорят про меня, что пишут в пабликах и телеграм-каналах, что я специально не даю интервью. Пусть говорят. Мне главное, что скажут близкие люди.
Уважаю тех ребят, кто постоянно дает интервью — это их выбор, это их личное время. Мне есть на кого тратить свое время. Я могу дозированно поговорить, пообщаться, сходить на мероприятие, но быть звездой Голливуда — не моя цель, — сказал форвард «Айлендерс», ранее выступавший за «Трактор».