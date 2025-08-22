Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Шабанов о том, что не любит медийность: «Быть звездой Голливуда — не моя цель. Мне есть на кого тратить свое время. Хорошо отношусь к журналистам, но и мое мнение нужно уважать!»

— Часто слышим о том, что Максим Шабанов не медийный человек, хотя после первого матча финала Кубка Гагарина ты вышел к прессе и ответил на вопросы. В чем причина твоего крайне редкого появления в СМИ и медиа?

Источник: Спортс"

— На самом деле не знаю, как ответить на этот вопрос. Если говорить откровенно — я люблю играть в хоккей, но не люблю много разговаривать о нем на камеру и диктофон! Я хорошо отношусь к представителям СМИ, я уважаю их работу, но я считаю, что и мое мнение нужно уважать и учитывать!

Мне много разного говорят про меня, что пишут в пабликах и телеграм-каналах, что я специально не даю интервью. Пусть говорят. Мне главное, что скажут близкие люди.

Уважаю тех ребят, кто постоянно дает интервью — это их выбор, это их личное время. Мне есть на кого тратить свое время. Я могу дозированно поговорить, пообщаться, сходить на мероприятие, но быть звездой Голливуда — не моя цель, — сказал форвард «Айлендерс», ранее выступавший за «Трактор».