Потуральски о первых матчах за «Авангард»: «В России совсем другая игра, нежели в Америке. Я потихоньку набираю ход. Когда начнется сезон, буду полностью готов»

— Да, мне еще надо немного привыкнуть. Переезд сюда — большая перемена в моей жизни. Здесь совсем другая игра, нежели в Америке. Но я потихоньку набираю ход, начинаю чувствовать себя комфортнее. Испытываю большое удовольствие от того, что забросил перед домашними болельщиками.
— Удивил ли чем-то уровень команд КХЛ? Насколько эта предсезонка помогает понять, что ждет впереди?
— Ребята мне что-то рассказывали, но нужно было выйти на лед самому, чтобы понять это. Как я и сказал, я начинаю привыкать ко всему. Предсезонка мне здорово помогает в этом, и в сентябре, когда начнется сезон, я уже буду полностью готов, — сказал форвард омского клуба.