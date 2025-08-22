Потуральски о первых матчах за «Авангард»: «В России совсем другая игра, нежели в Америке. Я потихоньку набираю ход. Когда начнется сезон, буду полностью готов»

— Ребята мне что-то рассказывали, но нужно было выйти на лед самому, чтобы понять это. Как я и сказал, я начинаю привыкать ко всему. Предсезонка мне здорово помогает в этом, и в сентябре, когда начнется сезон, я уже буду полностью готов, — сказал форвард омского клуба.