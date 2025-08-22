Гендиректора хоккейного клуба «Сочи» отстранили из-за старой допинг-пробы

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение дисквалифицировать генерального директора хоккейного клуба «Сочи» Игоря Григоренко. Бывший форвард КХЛ отстранен от любой профессиональной деятельности в спорте на четыре года. Санкция вступает в силу с 12 августа 2025 года.
Причиной такого решения стало уведомление, которое экс-игрок получил еще весной от Российского антидопингового агентства. В его пробе, взятой около десяти лет назад, была обнаружена запрещенная субстанция. Результаты выявили при повторной проверке базы иностранной LIMS, куда вносились данные тестов российских спортсменов с 2012 по 2015 годы. Об этом сообщил Советский Спорт.
Игорь Григоренко хорошо известен в отечественном хоккее. В 2011 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева», также выступал за «Металлург» и московский ЦСКА. В КХЛ на его счету 526 матчей и 320 результативных баллов, из которых 168 шайб и 152 передачи.
Любопытно, что всего полтора месяца назад, 1 июля, Григоренко был назначен генеральным директором клуба «Сочи».