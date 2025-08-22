Гендиректора хоккейного клуба «Сочи» отстранили из-за старой допинг-пробы

Игорь Григоренко хорошо известен в отечественном хоккее. В 2011 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева», также выступал за «Металлург» и московский ЦСКА. В КХЛ на его счету 526 матчей и 320 результативных баллов, из которых 168 шайб и 152 передачи.