Ротенберг выложил фото с Овечкиным: «Есть только один человек, кто забил больше Гретцки. Низкий поклон и уважение»

"Есть только один человек в мире, кто забил больше Уэйна Гретцки. Низкий поклон и уважение.
Только вперед, Александр Михайлович", — написал в соцсетях бывший тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81.
Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали российского нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку.
