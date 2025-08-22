Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ротенберг выложил фото с Овечкиным: «Есть только один человек, кто забил больше Гретцки. Низкий поклон и уважение»

Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали российского нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку.

Источник: Спортс"

"Есть только один человек в мире, кто забил больше Уэйна Гретцки. Низкий поклон и уважение.

Только вперед, Александр Михайлович", — написал в соцсетях бывший тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81.