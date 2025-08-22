Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Мама Овечкина: «Чувствуем, как Россия гордится Сашей. Приятно, что его чествовали на стадионе “Динамо”, было много болельщиков, он был счастлив»

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Источник: Спортс"

Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона хоккейного «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку. Форвард является воспитанником клуба.

«Мы же динамовцы. Очень почетно и приятно, что Сашу так здорово чествовали именно на стадионе “Динамо”. Было так много болельщиков, и все они так сильно любят Сашку.

Сашка был счастлив. Он здесь начинал, это его родной дом. Он очень горд быть динамовцем. Мы все динамовцы.

Я очень благодарна тем, кто это все организовал, мы все очень довольны этим днем. Конечно, мы чувствуем, как Россия гордится нами, гордится Сашей. Но самое главное, что я горжусь своим сыном", — сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше