Мама Овечкина: «Чувствуем, как Россия гордится Сашей. Приятно, что его чествовали на стадионе “Динамо”, было много болельщиков, он был счастлив»

Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона хоккейного «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку. Форвард является воспитанником клуба.
«Мы же динамовцы. Очень почетно и приятно, что Сашу так здорово чествовали именно на стадионе “Динамо”. Было так много болельщиков, и все они так сильно любят Сашку.
Сашка был счастлив. Он здесь начинал, это его родной дом. Он очень горд быть динамовцем. Мы все динамовцы.
Я очень благодарна тем, кто это все организовал, мы все очень довольны этим днем. Конечно, мы чувствуем, как Россия гордится нами, гордится Сашей. Но самое главное, что я горжусь своим сыном", — сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.