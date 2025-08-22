Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. На двусторонних матчах уже отрабатывали схему 1−3−1, это тоже нужно уметь»

Ранее Игорь Ларионов покинул пост главного тренера клуба, команду возглавил Алексей Исаков.

Источник: Спортс"

— В новом сезоне игра «Торпедо» будет более вариативной, чем при Игоре Ларионове?

— Думаю, да. Не секрет, что на двусторонних играх мы уже отрабатывали схему 1−3−1. Это тоже нужно уметь.

Не всегда соперники дают играть в атакующий хоккей. Конечно, и мы, и зрители кайфуем от атакующей игры, но порой правила диктуют соперники. От этого тоже можно получать удовольствие, когда вышел и победил.

— Есть ощущение, что в этом сезоне у вас будет другая роль в команде?

— Мы пока не обсуждали цели. Думаю, когда нам все объявят и пройдет пара игр, я все пойму и приму свою роль.

В конце сезона все меряют по команде, и не важно, как сам сыграл. Можно за весь плей-офф набрать одно очко и выиграть кубок. Вспомнит ли кто-то про это очко — большой вопрос, — сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.