Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. На двусторонних матчах уже отрабатывали схему 1−3−1, это тоже нужно уметь»

— В новом сезоне игра «Торпедо» будет более вариативной, чем при Игоре Ларионове?
— Думаю, да. Не секрет, что на двусторонних играх мы уже отрабатывали схему 1−3−1. Это тоже нужно уметь.
Не всегда соперники дают играть в атакующий хоккей. Конечно, и мы, и зрители кайфуем от атакующей игры, но порой правила диктуют соперники. От этого тоже можно получать удовольствие, когда вышел и победил.
— Есть ощущение, что в этом сезоне у вас будет другая роль в команде?
— Мы пока не обсуждали цели. Думаю, когда нам все объявят и пройдет пара игр, я все пойму и приму свою роль.
В конце сезона все меряют по команде, и не важно, как сам сыграл. Можно за весь плей-офф набрать одно очко и выиграть кубок. Вспомнит ли кто-то про это очко — большой вопрос, — сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.