Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей — один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»

Фетисов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев стали экспертами пленарного заседания августовского педагогического совещания.

Источник: Спортс"

"Потрясающая атмосфера сегодня на мероприятии. Учителя — это люди, несущие фантастическую ответственность во времена, когда идет огромный поток информации. Их профессиональный уровень — один из приоритетов для государства.

Не зря наш президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования. Много езжу по стране, вижу какое колоссальное количество новых образовательных объектов строится, смыслами их, конечно же, наполняют учителя.

Прекрасно, что у вас есть Дом молодежи, где у ребят есть пространство для продвижения своих проектов, и поддержка со стороны губернатора и правительства области", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.