Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди есть целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»

— У вашего клиента Никиты Дыняка в следующем году истекает контракт с «Ак Барсом». Был ли у вас уже первый разговор с клубом о продлении соглашения? Если нет, когда приблизительно он планируется?
— Новый контракт еще не обсуждали. Впереди есть целый сезон. Когда клуб инициирует переговоры — мы будем готовы. Уверен, что с «Ак Барсом» они будут хорошими, продуктивными.
На самом деле, «Ак Барс» — клуб, который умеет ценить своих хоккеистов. А они, в свою очередь, приносят результат команде.
— Можно сказать, что за последние годы Дыняк стал лицом «Ак Барса»? В том числе и медийным.
— Несомненно. Дыня — один из символов нынешнего «Ак Барса». Всегда бьется за команду на льду, душа коллектива, не боится поговорить с болельщиками откровенно, когда не все получается у команды в плане результатов.
Он очень благодарен «Ак Барсу», ведь это тот клуб, который дал ему дорогу в жизнь, — сказал агент Никита Квартальнов.