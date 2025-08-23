Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Не думаю, что он будет побит в ближайшее время. А если Ови продолжит в том же духе, возможно, он не будет побит никогда»

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
— Есть в КХЛ те, в ком видите потенциал будущих легенд НХЛ? Кто-то из них может замахнуться на рекорд Овечкина?
— Я вообще не думаю, что рекорд Овечкина будет побит в ближайшее время.
А если Ови продолжит в том же духе, то, возможно, он не будет побит никогда, — сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.
