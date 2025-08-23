Ричмонд
Глава Самарской области о «Ладе»: «Наша задача — вернуть клубу былые мощь, силу и успех, для этого мы создаем необходимые условия. Ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед»

21 августа в Тольятти прошла встреча главы Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Шамсутдинова с руководством, тренерским штабом и игроками «Лады».

Источник: Спортс"

«Совсем скоро начинается новый чемпионат КХЛ. Пообщался с руководством, тренерами, игроками “Лады”. Обсудили подготовку к сезону, ближайшие планы, задачи, какая помощь дополнительно нужна клубу.

В предстоящий сезон наша команда входит сильно обновленной. Фактически мы пересобрали «Ладу». В клубе новое руководство и тренерский штаб. Мы пригласили сильных и опытных специалистов, которые разделяют наши амбициозные планы по развитию клуба. Заметно изменился состав команды.

Поприветствовал новых игроков на гостеприимной самарской земле, в замечательном городе Тольятти. Обратил внимание парней на то, чтобы они знали и всегда помнили за какой легендарный клуб они выступают.

Сегодня наша совместная с партнерами задача — вернуть клубу былые мощь, силу и успех. Для этого мы создаем необходимые условия. Как и обещал, нашли клубу сильного спонсора — компанию «Полипласт». Ее руководитель Александр Зинурович Шамсутдинов также был на встрече. У нас большие планы по поддержке всего хоккея в регионе. Продолжает поддерживать команду «АвтоВАЗ».

В сотрудничестве мы сформировали клубу бюджет, который позволит бороться за высокие позиции. Создали условия. Теперь — дело за командой.

Надеюсь, что новый сезон откроет новую страницу в истории «Лады». Вместе с многочисленными болельщиками ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед. «Лада», набирай скорость и мчи только вперед!" — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.