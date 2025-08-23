Глава Самарской области о «Ладе»: «Наша задача — вернуть клубу былые мощь, силу и успех, для этого мы создаем необходимые условия. Ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед»

Сегодня наша совместная с партнерами задача — вернуть клубу былые мощь, силу и успех. Для этого мы создаем необходимые условия. Как и обещал, нашли клубу сильного спонсора — компанию «Полипласт». Ее руководитель Александр Зинурович Шамсутдинов также был на встрече. У нас большие планы по поддержке всего хоккея в регионе. Продолжает поддерживать команду «АвтоВАЗ».