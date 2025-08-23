Ричмонд
Джереми Руа о русской кухне: «Больше всего нравятся пельмени и блины, люблю борщ. А вот холодец и селедка под шубой не для меня»

— В России вы уже три года. Какой город впечатался в память ярче остальных?

Источник: Спортс"

— Москва, конечно! Я прожил здесь весь свой период в России, построил карьеру, жизнь и семью.

— Большие расстояния в России не утомляют? Обычно иностранцев полетами до Хабаровска/Владивостока пугают…

— Да, это необычно. Но не страшно. Мы ездим туда раз в сезон, а остальные путешествия ненамного длиннее, чем по Северной Америке.

— Говорят, вы русскую кухню полюбили. Топ-3 лучших блюд составите?

— Я люблю борщ, но на первое место его не поставлю. Больше всего нравятся пельмени и блины. А вот холодец и селедка под шубой не для меня (смеется).

— А Дерек Барак, с которым вы в «Витязе» играли, про любовь к шашлыку рассказывал. Якобы вы с женой его часто заказываете…

— Если вы под шашлыком стейки портерхаус или томагавк подразумеваете, то да. Мы часто заказывали их, когда ужинали. Мне нравится шашлык. Но в рестораны ради него я хожу нечасто, — заявил канадский защитник ЦСКА Джереми Руа.