НХЛ начала процесс выбора городов в Северной Америке и Европе, где пройдут матчи Кубка мира-2028: «Мы успешно продвигаемся вперед. Интерес очень и очень высокий»

НХЛ планирует провести возрожденный турнир в 2028 году.

Источник: Спортс"

"Мы успешно продвигаемся вперед. Прошел первый этап определения потенциальных принимающих городов — как в Северной Америке, так и в Европе. Интерес был очень и очень высоким.

Мы надеемся завершить процесс и сделать объявление до завершения регулярного чемпионата-2025/26, если не раньше. Пока что все идет хорошо", — сказал Дэйли.

НХЛ намеревается провести некоторые матчи группового этапа Кубка мира-2028 в Европе. ИИХФ против — в целях защиты продаж билетов на игры ЧМ-2028.

Билл Дэйли: «Россия претендует на участие в Кубке мира, в команде много талантливых хоккеистов. До турнира немало времени, нужно изучить все факторы».