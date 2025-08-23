НХЛ начала процесс выбора городов в Северной Америке и Европе, где пройдут матчи Кубка мира-2028: «Мы успешно продвигаемся вперед. Интерес очень и очень высокий»

"Мы успешно продвигаемся вперед. Прошел первый этап определения потенциальных принимающих городов — как в Северной Америке, так и в Европе. Интерес был очень и очень высоким.
Мы надеемся завершить процесс и сделать объявление до завершения регулярного чемпионата-2025/26, если не раньше. Пока что все идет хорошо", — сказал Дэйли.
НХЛ намеревается провести некоторые матчи группового этапа Кубка мира-2028 в Европе. ИИХФ против — в целях защиты продаж билетов на игры ЧМ-2028.
Билл Дэйли: «Россия претендует на участие в Кубке мира, в команде много талантливых хоккеистов. До турнира немало времени, нужно изучить все факторы».