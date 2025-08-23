Коромыслов про 1:1 в матче «Трактора» и «Челмета»: «Не ожидали, что в первые 10 минут будет такая бойня. Парни из фарма хотели доказывать, их не за что осуждать»

"Было много удалений, что помешало нам навязать свою игру, но это только первый матч после наших мини-сборов, поэтому не вижу смысла судить строго.
Все были в форме, бежали, старались, но мы не до конца понимаем друг друга в тройках и пятерках, это все в процессе.
Мы не ожидали, что в первые десять минут будет такая бойня, и старались играть в более мягкий хоккей. Но парни из «Челмета» хотели доказывать, и их не за что осуждать. Это их работа, они хотят попасть в первую команду«, — сказал 21-летний защитник “Трактора”.
Ливо подрался с Савельевым из фарм-клуба «Трактора». Это был первый матч канадца за челябинцев.