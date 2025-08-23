Коромыслов про 1:1 в матче «Трактора» и «Челмета»: «Не ожидали, что в первые 10 минут будет такая бойня. Парни из фарма хотели доказывать, их не за что осуждать»

Мы не ожидали, что в первые десять минут будет такая бойня, и старались играть в более мягкий хоккей. Но парни из «Челмета» хотели доказывать, и их не за что осуждать. Это их работа, они хотят попасть в первую команду«, — сказал 21-летний защитник “Трактора”.