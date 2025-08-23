Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ротенберг выложил фото с Якушевым: «Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы»

Первый вице-президент ФХР также перечислил достижения экс-нападающего «Спартака» и сборной СССР.

Источник: Спортс"

"Александр Сергеевич Якушев (род. 2 января 1947, Балашиха, Московская область) — советский хоккеист и тренер.

Достижения:

Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), семикратный чемпион мира и Европы (1967, 1969, 1970, 1973−75, 1979).

На чемпионате мира 1975 года признан лучшим нападающим. Входил в символическую сборную чемпионата мира в 1974 и 1975 годах.

На Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы сыграл 90 матчей, забросил 64 шайбы.

Трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976). Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971 годов.

Трижды становился лучшим снайпером чемпионата СССР (1968/1969, 1973/1974, 1975/1976).

Входил в список лучших хоккеистов СССР в 1965, 1967−1971, 1973−1977, 1979 годах.

Член Клуба Всеволода Боброва (517 шайб, 7 место) «, — говорится в публикации в телеграм-канале члена совета директоров “Динамо” Романа Ротенберга.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.