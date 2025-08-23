Губернатор Нижегородской области рассказал Путину о новой арене «Торпедо»: «Вы поддержали тему, огромное спасибо. Уже на финишной прямой. Еще раз спасибо»

Г. Никитин: Владимир Владимирович, следующий слайд если откроете, это вы узнаете, наверное, тему.
В. Путин: Ледовый дворец.
Г. Никитин: Вы тогда поддержали. Огромное спасибо. Это уже фотографии. 804 — это количество лет Нижнему Новгороду, которое было вот буквально на днях, был день города. И это уже на медиафасаде нижегородцы могут видеть соответствующие поздравления.
В. Путин: 12000 зрителей.
Г. Никитин: Да, все ждут с огромным нетерпением. Уже на финишной прямой. Поэтому должны скоро начать уже смотреть игры «Торпедо» на этом ледовом дворце. Еще раз вам огромное спасибо.