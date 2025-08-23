Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Третьяк подтвердил, что Ротенберг остался главным тренером «России 25»: «Все правильно. Города серии с Беларусью пока не назову, один из приоритетов — Екатеринбург»

— И о сборной России забывать не будем. В декабре вы снова проведете международный турнир. Какой будет состав? Вот прошлогодняя сборная легионеров мне не очень понравилась.

Источник: Спортс"

— Приглашение сборной легионеров стало нововведением в интересах зрителей. У идеи хороший потенциал, ведь болельщики любят формат «наши против не наших». Всегда интересно, когда соревнуются игроки из разных стран. Надеюсь, что в этом году иностранцы проявят больше самоотдачи, будут мотивированы, будут стремиться к победе.

Конечно, пригласим Беларусь, Казахстан. И посмотрим по ситуации, что изменится в мире. Но для нас главное — этот праздник должен быть, сборная должна играть для российских болельщиков. Я вижу, как важно молодым людям надевать свитер сборной России. Это же огромная гордость! Они видят, что показывают хороший результат — и это ценят, приглашают их в главную команду страны, в молодежную и юношескую сборные.

И куда бы ни приезжала сборная России — Тула, Красноярск, Челябинск — везде народ с флагами встречает свою команду, везде переполненные трибуны. Это же праздник хоккея! Можно болеть за «Трактор», АКМ или «Сокол» — но сборная у всех одна. И за нее болеет вся страна.

— Серия с белорусами останется в мае?

— Да. Но я вам пока не назову города, позже мы определимся. Один из приоритетных вариантов — Екатеринбург, там ведь новый стадион.

— Роман Ротенберг — главный тренер, а команда называться будет «Россия 25», так?

— Все правильно. А если в мире что-то поменяется, и нас вернут на международную арену — тогда это и обсудим. Будем ждать этот момент, — сказал президент ФХР.