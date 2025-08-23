Ричмонд
Давыдов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Минус Жамнову и Ковалеву. Личностные отношения надо убирать на второй план. Если посмотреть на уровень КХЛ, вопросы по Николаю отпадут»

— Еще в ходе чемпионата меня насторожили слова главного тренера «Спартака», который в интервью заметил, что Голдобин вместе с Порядиным не заслужили играть в третьем периоде. Именно тогда понял, что там внутри пробежала черная кошка.

Согласен с тем, что Голдобин — не самый стабильный хоккеист, у него были не только подъемы, но и спады, он может и забросить, и привезти.

Но вы посмотрите на уровень нынешней КХЛ — и сразу многие вопросы по Голдобину отпадут!

— Почему отпадут, Виталий Семенович?

— Мастеров в лиге, которые способны сыграть не по шаблону, удивить, — раз, два и обчелся. В основном видим «бегунков», играющих простенько, по рельсам.

Только по этой причине Голдобина нужно было ценить. Каким бы сложным характером он ни обладал.

— То есть уход Голдобина — в минус «Спартаку»?

— Я считаю, что прежде всего — в минус главному тренеру команды и тренеру по нападающим. Как мне кажется, наши «динамовцы», Алексей Жамнов и Алексей Ковалев, здесь где-то недоработали, не показали гибкость. Личностные отношения в большом хоккее надо убирать на второй план.

В этом плане меня, кстати, радует «Динамо». У нас тоже есть непростые мастера — например, Гусев, Уил или Комтуа. Но, к счастью, никаких «посадок» на третьи периоды мы не видим, есть гибкость.

В какой-то мере исключение — Рашевский, но тут сработал скорее финансовый фактор. Меня очень огорчил его уход в «Авангард», — сказал трехкратный олимпийский чемпион.