Давыдов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Минус Жамнову и Ковалеву. Личностные отношения надо убирать на второй план. Если посмотреть на уровень КХЛ, вопросы по Николаю отпадут»

Согласен с тем, что Голдобин — не самый стабильный хоккеист, у него были не только подъемы, но и спады, он может и забросить, и привезти.
Но вы посмотрите на уровень нынешней КХЛ — и сразу многие вопросы по Голдобину отпадут!
— Почему отпадут, Виталий Семенович?
— Мастеров в лиге, которые способны сыграть не по шаблону, удивить, — раз, два и обчелся. В основном видим «бегунков», играющих простенько, по рельсам.
Только по этой причине Голдобина нужно было ценить. Каким бы сложным характером он ни обладал.
— То есть уход Голдобина — в минус «Спартаку»?
— Я считаю, что прежде всего — в минус главному тренеру команды и тренеру по нападающим. Как мне кажется, наши «динамовцы», Алексей Жамнов и Алексей Ковалев, здесь где-то недоработали, не показали гибкость. Личностные отношения в большом хоккее надо убирать на второй план.
В этом плане меня, кстати, радует «Динамо». У нас тоже есть непростые мастера — например, Гусев, Уил или Комтуа. Но, к счастью, никаких «посадок» на третьи периоды мы не видим, есть гибкость.
В какой-то мере исключение — Рашевский, но тут сработал скорее финансовый фактор. Меня очень огорчил его уход в «Авангард», — сказал трехкратный олимпийский чемпион.