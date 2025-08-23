Генменеджер «Вашингтона»: «Овечкин намерен выиграть Кубок Стэнли. Этого он хотел бы добиться в новом сезоне — быть в команде, способной бороться за титул»

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.
"Он еще может побить пару рекордов в начале сезона, поэтому полагаю, что Александр про них думает, и интересно увидеть то, когда он превзойдет эти достижения.
Затем, думаю, он сосредоточится на чем-то большем: «Мы хотим побеждать как команда, и что мне нужно сделать, чтобы помочь команде победить?».
Алекс хочет побеждать в матчах и выиграть Кубок Стэнли. Думаю, именно это и мотивировало его в конце прошлого сезона, когда он побил рекорд.
Думаю, именно этого он хотел бы добиться и в предстоящем сезоне — быть в команде, способной бороться за Кубок Стэнли«, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Крис Патрик.