Сергей Гончар: «Малкин может подписать контракт с любой командой при желании. Питтсбург уже идут в перестройку, может, им хочется взять игрока помоложе»

— The Athletic меня даже шокировал, когда сообщил, что «Питтсбург» не будет с Евгением Малкиным продлевать контракт, который заканчивается после этого сезона. При этом форвард очень усердно тренируется.

Источник: Спортс"

— The Athletic меня даже шокировал, когда сообщил, что «Питтсбург» не будет с Евгением Малкиным продлевать контракт, который заканчивается после этого сезона. При этом форвард очень усердно тренируется. Может, Джино все-таки оставят?

— Я думаю, тут любые варианты возможны.

Сам Женя готовится, будет играть. И я считаю, он проведет хороший сезон. Он все равно выступает на высоком уровне. И если он продолжит в том же духе, то будет востребован.

Я даже не обращал внимания на то, что написали журналисты — ну, не будет «Питтсбурга», то при желании Малкин может подписать контракт с любой другой командой.

Тем более «Пингвинс» сейчас уже идут в перестройку, делают обмены. Может быть, им сейчас хочется взять какого-то игрока помоложе.

Тем не менее, от Жени все зависит. Если будет играть хорошо, то сам примет решение, где он хочет продолжать карьеру.

— Я думаю, свитер Малкина все равно поднимут в Питтсбурге.

— Сто процентов. В этом даже не сомневаюсь, — сказал обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар.