Александр Овечкин: «Быть послом “Интервидения” приятно и почетно. Мы с супругой иногда занимаемся вокалом с Пелагеей по вечерам»

— Мне очень приятно и почетно быть послом Интервидения. Я надеюсь, что все зрители и все участники этого прекрасного мероприятия получат удовольствие, как получаем сейчас мы.
— Не хотите параллельно со спортивной карьерой музыкой заняться?
— Ну мы иногда по вечерам вместе с супругой занимаемся с Пелагеей вокалом.
— Мы им покажем? Ну, не Кузькину мать… [Покажем] сердце России?
— Думаю, покажем, конечно. Как сказала Пелагея, мы умеем делать праздник. Главное, чтобы зрители и участники получили удовольствие от этой борьбы. Пусть победит сильнейший, — сказал Александр Овечкин.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше