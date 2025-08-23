Ричмонд
Александр Овечкин: «Быть послом “Интервидения” приятно и почетно. Мы с супругой иногда занимаемся вокалом с Пелагеей по вечерам»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал послом «Интервидения» — наряду с музыкантами Дмитрием Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей.

Источник: Спортс"

— Мне очень приятно и почетно быть послом Интервидения. Я надеюсь, что все зрители и все участники этого прекрасного мероприятия получат удовольствие, как получаем сейчас мы.

— Не хотите параллельно со спортивной карьерой музыкой заняться?

— Ну мы иногда по вечерам вместе с супругой занимаемся с Пелагеей вокалом.

— Мы им покажем? Ну, не Кузькину мать… [Покажем] сердце России?

— Думаю, покажем, конечно. Как сказала Пелагея, мы умеем делать праздник. Главное, чтобы зрители и участники получили удовольствие от этой борьбы. Пусть победит сильнейший, — сказал Александр Овечкин.

