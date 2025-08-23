Сурин об ударе клюшкой от Серебрякова: «Не почувствовал. На табло посмотрел, был шокирован немножечко. Значит, мои действия его задевают все‑таки»

После этого Серебряков нанес Сурину удар клюшкой по спине. Затем шайба влетела в ворота «Авангарда», но гол не был засчитан. Сурин и Серебряков получили по 2 минуты штрафа.
— Игра понравилась. Это был матч уровня плей‑офф, мы скучали по такому хоккею. Скорее бы, конечно, кубковая весна. Но до нее надо еще добраться.
— У вас снова была дуэль с Никитой Серебряковым. По этому вы скучали? Мы с ним поговорили.
— И что он сказал? Типа у нас дуэль?
— Нет, что на вас он не обращает внимание.
— А, ну ладно. Значит, будем готовиться к дуэлям лучше. Шучу. В целом это просто игровые эпизоды. И не потому, что Серебряков. Просто там были моменты, и с другим вратарем получилось бы так же. Просто мне хотелось завладеть шайбой.
— Удивились, получив от вратаря клюшкой по заднице?
— Я вообще, кстати, не почувствовал удар. Мне потом пацаны на лавке сказали, что Никита меня ударил. Я только потом на табло это посмотрел, был немножечко шокирован, но значит, его мои действия все‑таки задевают.
— Синяка у вас нет?
— Ну я же не могу вам сейчас его показать, сняв штаны. Вроде бы нет, — сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.
Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод».