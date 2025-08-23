Ричмонд
Сурин об ударе клюшкой от Серебрякова: «Не почувствовал. На табло посмотрел, был шокирован немножечко. Значит, мои действия его задевают все‑таки»

«Локомотив» на выезде проиграл «Авангарду» (0:3) в матче Фонбет Кубка Блинова. В первом периоде форвард ярославцев Егор Сурин толкнул голкипера омичей Никиту Серебрякова за воротами.

Источник: Спортс"

После этого Серебряков нанес Сурину удар клюшкой по спине. Затем шайба влетела в ворота «Авангарда», но гол не был засчитан. Сурин и Серебряков получили по 2 минуты штрафа.

— Игра понравилась. Это был матч уровня плей‑офф, мы скучали по такому хоккею. Скорее бы, конечно, кубковая весна. Но до нее надо еще добраться.

— У вас снова была дуэль с Никитой Серебряковым. По этому вы скучали? Мы с ним поговорили.

— И что он сказал? Типа у нас дуэль?

— Нет, что на вас он не обращает внимание.

— А, ну ладно. Значит, будем готовиться к дуэлям лучше. Шучу. В целом это просто игровые эпизоды. И не потому, что Серебряков. Просто там были моменты, и с другим вратарем получилось бы так же. Просто мне хотелось завладеть шайбой.

— Удивились, получив от вратаря клюшкой по заднице?

— Я вообще, кстати, не почувствовал удар. Мне потом пацаны на лавке сказали, что Никита меня ударил. Я только потом на табло это посмотрел, был немножечко шокирован, но значит, его мои действия все‑таки задевают.

— Синяка у вас нет?

— Ну я же не могу вам сейчас его показать, сняв штаны. Вроде бы нет, — сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.

Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод».