Хайруллин о Крикунове в «Сочи»: «Первоклассный тренер, сохранил силы и задор. В 75 лет вижу себя сидящим в кресле напротив ТВ, по которому показывают хоккей»

— Ой, у него их целая кладезь! Я этим летом сдавал экзамен в Уфе в Высшей школе тренеров. И принимал его кто бы вы думали?
— Неужели Крикунов?
— Именно!
— Завалил?
— Скорее помог. Студенты, такие как я, все ждали, что он о тренировках каких-то расскажет, упражнениями поделится. А Владимир Васильевич в основном истории из жизни травил. У него их целое море. Игроков «Сочи» определенно ждет познавательный сезон.
— Удивились, когда в 75 лет Крикунов решил в КХЛ вернуться?
— Однозначно. Он же сам в прошлом году говорил: «Все, с тренерством закончено, буду забор на даче в Юрмале достраивать». Но в итоге решил, что строить команду интереснее.
Рад, что у Владимира Васильевича сохранились силы и задор для этой непростой работы. А то, что он тренер первоклассный — ни для кого не секрет.
— Себя в 75 лет видите в хоккее?
— Вижу. Сидящим в кресле напротив телевизора, по которому показывают хоккей. Я, конечно, люблю хоккей, он всегда во мне будет, но в 75, пожалуй, только в таком формате… — сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.