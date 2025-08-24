Гончар о том, выиграет ли «Флорида» 3-й Кубок Стэнли подряд: «Крепкая династия. Зито удалось сохранить костяк, под потолок вписались. Ребята хотят там работать, это ценно»

— Илья Ковальчук недавно рассказывал, как вы с Алексеем Жамновым ездили в тур по Америке перед Олимпиадой-2022 в Пекине — и в Майами встречались с генменеджером «Флориды» Биллом Зито. Он говорил вам, что «Пэнтерс» будут не просто командой-чемпионом, а династией. Может ли «Флорида» в третий раз подряд завоевать Кубок Стэнли?
— Я согласен, что у них получилась крепкая династия. Надо отдать должное Зито, он сумел сохранить костяк команды. А это в современной лиге при потолке зарплат практически невозможно. Иметь много очень сильных игроков на долгосрочных контрактах — это нереально.
Вот это умение не только создать коллектив, но и удержать его, чтобы все ребята не разъехались после большой победы — вот что ценно. И я говорю не только о деньгах. Надо, чтобы и атмосфера была хорошая в коллективе, и парням бы там нравилось. Чтобы никто не хотел оттуда уезжать. Это и произошло с «Флоридой» в межсезонье.
Мало того, что команда по деньгам вписалась под потолок зарплат. Так еще там очень хорошо организованы все процессы — матчи, тренировки, все нюансы. Ребята хотят там жить, играть, работать в этом коллективе. Это очень ценно, — сказал обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар.
Ковальчук о «Флориде»: «Зито — красавчик. Уже в 2022-м было видно, что он хочет сделать династию. Помните обмен Юбердо на Ткачака?».