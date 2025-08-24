Гончар о том, выиграет ли «Флорида» 3-й Кубок Стэнли подряд: «Крепкая династия. Зито удалось сохранить костяк, под потолок вписались. Ребята хотят там работать, это ценно»

Вот это умение не только создать коллектив, но и удержать его, чтобы все ребята не разъехались после большой победы — вот что ценно. И я говорю не только о деньгах. Надо, чтобы и атмосфера была хорошая в коллективе, и парням бы там нравилось. Чтобы никто не хотел оттуда уезжать. Это и произошло с «Флоридой» в межсезонье.