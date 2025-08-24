Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Гончар о том, выиграет ли «Флорида» 3-й Кубок Стэнли подряд: «Крепкая династия. Зито удалось сохранить костяк, под потолок вписались. Ребята хотят там работать, это ценно»

— Илья Ковальчук недавно рассказывал, как вы с Алексеем Жамновым ездили в тур по Америке перед Олимпиадой-2022 в Пекине — и в Майами встречались с генменеджером «Флориды» Биллом Зито. Он говорил вам, что «Пэнтерс» будут не просто командой-чемпионом, а династией.

Источник: Спортс"

— Илья Ковальчук недавно рассказывал, как вы с Алексеем Жамновым ездили в тур по Америке перед Олимпиадой-2022 в Пекине — и в Майами встречались с генменеджером «Флориды» Биллом Зито. Он говорил вам, что «Пэнтерс» будут не просто командой-чемпионом, а династией. Может ли «Флорида» в третий раз подряд завоевать Кубок Стэнли?

— Я согласен, что у них получилась крепкая династия. Надо отдать должное Зито, он сумел сохранить костяк команды. А это в современной лиге при потолке зарплат практически невозможно. Иметь много очень сильных игроков на долгосрочных контрактах — это нереально.

Вот это умение не только создать коллектив, но и удержать его, чтобы все ребята не разъехались после большой победы — вот что ценно. И я говорю не только о деньгах. Надо, чтобы и атмосфера была хорошая в коллективе, и парням бы там нравилось. Чтобы никто не хотел оттуда уезжать. Это и произошло с «Флоридой» в межсезонье.

Мало того, что команда по деньгам вписалась под потолок зарплат. Так еще там очень хорошо организованы все процессы — матчи, тренировки, все нюансы. Ребята хотят там жить, играть, работать в этом коллективе. Это очень ценно, — сказал обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар.

Ковальчук о «Флориде»: «Зито — красавчик. Уже в 2022-м было видно, что он хочет сделать династию. Помните обмен Юбердо на Ткачака?».