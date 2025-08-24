Ричмонд
Березкин о «Локомотиве» при Хартли: «Новая система, больше деталей — начиная от того, как поставить клюшку. Он требовательный, обращает внимание на мелочи, это важно в плей-офф»

— Чем отличается тренировочный процесс у Боба Хартли от того, что у вас было раньше?

Источник: Спортс"

— Отличия есть. Система новая, больше деталей в работе — начиная от того, как поставить клюшку. Мы принимаем эти требования, но нужно время, чтобы привыкнуть.

— То есть теперь больше теории?

— Да, собраний стало больше, и они дольше. Но это идет только на пользу, ведь времени до начала сезона совсем немного. Мы должны все усвоить, чтобы выйти в сезон максимально готовыми.

— Игроки, которые работали с Хартли в «Авангарде», говорили, что он очень требователен к деталям. Вы уже почувствовали это?

— Да, это действительно так. Даже на тренировках и в первой игре я заметил: он обращает внимание на мелочи, постоянно подсказывает. Эти детали особенно важны в плей-офф.

Иногда именно они решают: либо ты выигрываешь, либо проигрываешь. В сумме они могут превратиться в голевой момент или победу. Если обращать внимание на такие нюансы, то ты растешь и добиваешься успеха.

— Как встретили новость о назначении Хартли? Были ли удивлены?

— Не скажу, что был удивлен. Я считаю, что это очень сильный тренер и у него очень сильный штаб. Главное — найти баланс между игроками и тренерским штабом, понимать, что от нас требуют, и выполнять это на льду.

— В жизни Хартли очень добрый и приветливый человек, но говорят, что в тренировочном процессе он очень жесткий. Вы это почувствовали?

— Я бы не сказал, что он жесткий. Он требовательный. Нужно слушать, понимать, что от тебя требуют, и тогда все будет хорошо. А если ты слушаешь, но не понимаешь и делаешь не так, то, думаю, любой тренер будет недоволен, — сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.