Нюландер о прошлом сезоне: «Один из лучших за мое время в “Торонто”. В плей-офф мы довели “Флориду” до предела»

«Лифс» дошли до 2-го раунда плей-офф, где уступили будущему обладателю Кубка Стэнли «Флориде» (3−4).

«Это был один из лучших сезонов за мое время в “Торонто”. Мы довели “Флориду” до предела. У нас было несколько неудачных игр в этой серии, в том числе седьмая. Но в целом мы хорошо себя показали.

Мы можем отталкиваться от этого и учиться на своих ошибках, чтобы лучше играть в таких ситуациях", — сказал шведский нападающий.

В минувшем сезоне Нюландер установил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат НХЛ (45). Он набрал 84 (45+39) очка в 82 играх в регулярке и 15 (6+9) баллов в 13 играх в плей-офф.