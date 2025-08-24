Нюландер о прошлом сезоне: «Один из лучших за мое время в “Торонто”. В плей-офф мы довели “Флориду” до предела»

«Это был один из лучших сезонов за мое время в “Торонто”. Мы довели “Флориду” до предела. У нас было несколько неудачных игр в этой серии, в том числе седьмая. Но в целом мы хорошо себя показали.
Мы можем отталкиваться от этого и учиться на своих ошибках, чтобы лучше играть в таких ситуациях", — сказал шведский нападающий.
В минувшем сезоне Нюландер установил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат НХЛ (45). Он набрал 84 (45+39) очка в 82 играх в регулярке и 15 (6+9) баллов в 13 играх в плей-офф.