Назар о контракте с «Чикаго» на 7 лет и 46,2 млн долларов: «Решение далось легко. Не думаю, что для меня что-то изменится. Я по-прежнему очень мотивирован»

В сезоне-2024/25 американец провел 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 26 (12+14) баллов.
Также он выиграл ЧМ-2025 в составе сборной США, набрав 12 (6+6) очков в 10 играх на турнире.
"Не думаю, что для меня что-то изменится. Я по-прежнему очень мотивирован. Хочу быть лучшей версией себя.
Когда все складывается в единое целое, легко смотреть на вещи в долгосрочной перспективе. Я понимаю, что могу провести в «Чикаго» много лет. Это тот город и та команда, где я хочу играть. Так что решение далось легко", — сказал Назар.